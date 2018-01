ONU deve ajudar reconstrução, dizem Grã-Bretanha e França Os Ministros das Relações Exteriores da França e da Grã-Bretanha disseram nesta quarta-feira que as Nações Unidas devem participar da reconstrução do Iraque, mas não ofereceram indicação sobre que tipo de atribuição a ONU desempenharia nesse processo. O ministro britânico Jack Straw disse que, embora os aliados desejem um governo democrático no Iraque, as forças militares deverão ficar no país para assegurar a segurança e a estabilidade. O ministro francês, Dominique de Villepin, concordou que as forças aliadas exerçam a responsabilidade primária de garantir a segurança no Iraque. Mas reiterou que as Nações Unidas precisam de um "lugar central" na reconstrução do Iraque. Quando questionado sobre qual diferença considerava entre um papel "central" para as Nações Unidas e "vital", conforme expressado pelo presidente dos EUA e pelo primeiro-ministro britânico, Straw disse: "acredito ser mais ou menos a mesma coisa". Veja o especial: