ONU deve aprovar novas sanções contra Coreia do Norte

O Conselho de Segurança da ONU se apressa em aprovar novas sanções contra a Coreia do Norte, disseram diplomáticos.

O projeto de resolução, que deve impor novas sanções às exportações de armas e transações financeiras com a nação comunista, e permitiria inspeções de cargas suspeitas em portos e em alto mar, foi concluído nesta quinta, 11. O Conselho programou uma votação para esta sexta.

O projeto foi elaborado durante as semanas de negociações a portas fechadas por embaixadores dos cinco membros permanentes do Conselho - Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, Rússia e China - junto com os dois países mais afetados pelos testes norte coreanos - Coreia do Sul e Japão.

Foi entregue na quarta aos nove países membros do Conselho que foram parte das negociações, e especialistas dos 15 estados membros se reuniram na quinta para revisar o texto.

Com os cinco países com poder de veto respaldando a resolução, não há dúvidas de que o documento será aprovado, muito provavelmente por unanimidade, com poucas modificações de texto.

Os sete países chave no processo começaram a trabalhar em novas sanções um dia depois de a Coreia do Norte conduzir uma segunda prova subterrânea em 25 de maio, em desafio a uma resolução prévia, adotada depois da primeira prova, em outubro de 2006.

A nova resolução busca impedir que Pyongyang obtenha e exporte material e tecnologia para produzir armas nucleares e mísseis, ou receba dinheiro para financiar o programa.

Sua iminente aprovação se produz em momentos em que a Coreia do Norte se mostra cada vez mais beligerante acerca de possíveis sanções.