ONU deve definir suspensão de sanções, diz Chirac O presidente francês, Jacques Chirac, afirmou hoje que cabe à ONU "definir as modalidades do levantamento das sanções" contra o Iraque. "O levantamento das sanções é um objetivo que subscrevemos há algum tempo. Agora cabe naturalmente à ONU definir os termos em que deve ser feito o levantamento das sanções", declarou Jacques Chirac, num encontro com o secretário-geral da ONU, Kofi Annan. Na quarta-feira, o presidente norte-americano, George W. Bush, havia apelado para o levantamento das sanções das Nações Unidas contra o Iraque. "Agora que o Iraque foi libertado, as Nações Unidas deviam suspender as suas sanções contra este país", defendeu. Jacques Chirac defendeu ainda que a justiça devia ser feita "e de forma severa" contra o palestino Abu Abbas. "A natureza dos fatos em questão justifica perfeitamente que seja feita justiça e de forma severa", afirmou. Abu Abbas, considerado como o principal mentor do sequestro do navio italiano Achille Lauro em 1985, foi detido na quarta-feira em Bagdá pelas forças da coligação. A Autoridade Palestina já exigiu a sua "imediata libertação", alegando que a sua detenção viola um acordo israelo- palestino, assinado também pelos norte-americanos em Washington, em 28 de setembro de 1995. Mas, segundo o departamento de Estado norte-americano, Abu Abbas não está coberto pela imunidade que esse acordo prevê para os crimes cometidos antes de 1985. Veja o especial :