ONU deve votar resolução sobre Iraque às 13h Após oito semanas de negociações diplomáticas, o Conselho de Segurança das Nações Unidas tem agendado para às 13h (de Brasília) a votação da resolução sobre o Iraque. O texto propõe inspeções rígidas no Iraque e estabelece prazos para cumprimento das determinações da ONU. Se a resolução receber voto favorável, o Iraque terá até 15 de novembro para aprovar seus termos; até 8 de dezembro para apresentar aos inspetores de armas e ao Conselho de Segurança uma declaração com todos os aspectos de seus programas nucleares, químicos e biológicos; os inspetores apresentarão uma primeira avaliação ao Conselho de Segurança em 60 dias após o início dos trabalhos; os inspetores devem informar imediatamente qualquer interferência do Iraque nos trabalhos, qualquer falha do Iraque de cumprimento com as obrigações de desarmamento e qualquer declaração falsa ou omissões; ao recebimento de tal informação, o Conselho de Segurança irá imediatamente reunir-se para considerar a situação e a necessidade de total concordância para restituir a paz e a segurança internacional. As informações são da Dow Jones.