ONU devolve refugiados ao Iraque O primeiro comboio de refugiados a retornar ao Iraque desde a queda de Saddam Hussein deixou o acampamento na Arábia Saudita, disse uma agência da ONU. ?Alguns estão desesperados para voltar ao Iraque e reencontrar as famílias?, disse Kris Janowski, porta-voz do Alto Comissariado da ONU para Refugiados. Para evitar o calor do dia, mais de 240 pessoas - na maioria, homens - partiram do campo de refugiados de Rafha, no norte da Arábia Saudita, à noite. Os refugiados viajam de ônibus e passarão pelo Kuwait a caminho de Basra, no sul do Iraque. Seus pertences estão carregados em caminhões.