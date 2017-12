ONU discutirá amanhã inspeção no Iraque A Comissão de Inspeção e Monitoração de Verificação das Nações Unidas fará uma reunião amanhã com o Conselho de Segurança da ONU para informar sobre o encontro mantido hoje com representantes do Iraque, informou o porta-voz das Nações Unidas. O diretor-executivo da comissão, Hans Blix, e outros funcionários da comissão reuniram-se com duas autoridades do primeiro escalão do governo do Iraque para discutir aspectos logísticos do retorno dos inspetores de armas ao país. Segundo Blix, as autoridades iraquianas concordaram em realizar uma nova reunião durante a semana de 30 de setembro, em Viena, para concluir o termo de compromisso. Segundo a comissão, os inspetores podem ser enviados ao Iraque em poucos dias, mas esta ação ainda precisa ser autorizada pelo Conselho de Segurança.