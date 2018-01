ONU discutirá conflito no Oriente Médio e escravidão O conflito palestino-israelense e a escravidão constarão definitivamente da agenda de uma conferência sobre racismo organizada pelas Nações Unidas, revelou neste domingo a ministra sul-africana das Relações Exteriores, Nkosazana Dlamini-Zuma. A Conferência Mundial Contra o Racismo terá início em 31 de agosto em Durban, uma cidade costeira da África do Sul. Os Estados Unidos ameaçavam boicotar o evento devido a um referência sobre o conflito no Oriente Médio e a exigências africanas de pagamento de compensações por escravidão em um documento a ser apresentado. A ministra sul-africana afirmou ser irreal imaginar que os delegados poderiam não discutir tais questões. "Qualquer forma de discriminação, particularmente as relacionadas com o racismo, será debatida", declarou ela em rede nacional de tevê. Dlamini-Zuma disse que o rascunho da declaração final da conferência manterá a afirmação de que o sionismo é uma forma de racismo - uma das principais objeções formuladas pelos Estados Unidos. "Enquanto não houver consenso sobre isso nem nada que a substitua, será difícil excluir esta declaração", comentou.