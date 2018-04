ONU distribui ajuda a 30 mil refugiados As Nações Unidas começaram a distribuir ajuda humanitária para os 30 mil refugiados do Chade que atravessaram a fronteira com o Camarões para fugir do conflito no país, que começou na semana passada e deixou 160 mortos e mais de mil feridos. Barracas e pacotes emergenciais de comida foram lançados de aviões da ONU que sobrevoaram a região. Hoje, a agência distribuirá 45 toneladas de alimentos e outros itens para os refugiados, que estão concentrados próximo à cidade de Kousseri. Para evitar doenças, também será realizada uma vacinação em massa entre os refugiados chadianos.