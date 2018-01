ONU diz que 1,6 mi passam fome na América Central As Nações Unidas anunciaram hoje que 1,6 milhão de pessoas estão passando fome em quatro países centro-americanos - Guatemala, El Salvador, Nicarágua e Honduras - devido à seca na região. "A situação está difícil, mas estamos fazendo o possível para enfrentá-la", informou em um comunicado distribuído na capital hondurenha, Tegucigalpa, o Programa Mundial de Alimentos da ONU (PMA). No comunicado, o PMA disse que "os afetados mais graves ascendem a 695.655 habitantes da região, mas só atendemos à metade deles". A escassez de alimentos, devido à seca, está sendo considerada o problema centro-americano mais grave depois da passagem do furacão Mitch, que devastou a zona em 1998. O Mitch, considerado o pior furacão no Atlântico desde 1780, deixou mais de 26.000 mortos e desaparecidos na América Central, mais de 3 milhões de desabrigados e perdas materiais superiores a US$ 10 bilhões de dólares.