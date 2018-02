ONU diz que 13,6 milhões foram desabrigados por guerras no Iraque e na Síria Cerca de 13,6 milhões de pessoas, o equivalente à população de Londres, ficaram desabrigadas por causa dos conflitos no Iraque e na Síria, e muitas estão sem comida nem abrigo às vésperas do inverno local, informou o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur) nesta terça-feira.