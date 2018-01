ONU diz que 5 mil capacetes azuis já estão no sul do Líbano Cerca de 5.000 capacetes azuis já estão no sul libanês, número exigido por Israel para sair das zonas que ocupou durante sua ofensiva militar contra este país, disse nesta quarta-feira Alexander Ivanko, porta-voz da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Finul). Segundo Ivanko, "a primeira fase da mobilização está terminada", graças ao envio de soldados franceses, italianos e espanhóis. Antes da chegada dessas tropas, a Finul tinha 2.000 soldados no sul libanês. Israel tinha condicionado sua retirada das áreas ocupadas durante sua ofensiva contra o Líbano à presença de 5.000 capacetes azuis no sul, e o chefe do Estado-Maior israelense, Dan Halutz, disse que os soldados poderiam terminar sua retirada na sexta-feira à noite. Recentemente, tinha anunciado que as tropas israelenses evacuaram 80% destas zonas. No entanto, Ivanko disse que não tinham recebido confirmação sobre isso, e que "continuam os contatos com os Exércitos israelense e libanês". Cerca de 10.000 soldados libaneses foram mobilizados no sul do país, segundo a resolução 1.701 do Conselho de Segurança da ONU, que exige também o envio de 15.000 capacetes azuis à zona para apoiar o Exército libanês a estender a autoridade do Estado em todo o território nacional. Ivanko disse que o comando da Finul espera que a retirada total israelense do sul do Líbano aconteça "o mais rápido possível, ou seja, antes do final de setembro". O porta-voz da Finul disse esperar que Israel retire os controles estabelecidos dentro do território libanês, motivo de reclamação das autoridades locais diante das forças da ONU.