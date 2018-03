ONU diz que combates continuam em Ghouta Oriental apesar de trégua declarada pela Rússia

BEIRUTE - Combates foram registrados no distrito sírio de Ghouta nesta terça-feira, 27, disse a Organização das Nações Unidas (ONU), apesar de um cessar-fogo de cinco horas convocado pela Rússia, aliada do presidente da Síria, Bashar al-Assad.

+ Conselho de Segurança aprova cessar-fogo de 30 dias em Ghouta, na Síria

"Temos relatos nesta manhã de que há combates contínuos no leste de Ghouta", disse o porta-voz humanitário da ONU, Jens Laerke, a repórteres em Genebra. "Claramente, a situação no terreno não permite que comboios possam ir ou que retiradas médicas possam ocorrer."

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O grupo de monitoramento Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH), com sede no Reino Unido, disse que helicópteros lançaram duas bombas em uma cidade no enclave, e que um avião de combate atingiu outra cidade durante o período de trégua. Uma fonte militar síria negou que tenham ocorrido ataques aéreos. A Reuters não foi capaz de verificar de imediato ambos os relatos.

+ Bombardeios em Ghouta Oriental matam 500 civis em uma semana

Centenas de pessoas morreram durante 10 dias de bombardeios do governo sírio sobre Ghouta, uma região controlada por rebeldes com pequenas cidades e fazendas nos arredores de Damasco. O ataque representa uma das campanhas aéreas mais devastadoras de uma guerra que está ingressando em seu oitavo ano.

A Rússia convocou uma trégua de cinco horas no enclave durante esta terça-feira para permitir uma rota segura para a retirada de feridos e de civis. Moscou e Damasco acusaram rebeldes de atacaram seu corredor humanitário estabelecido para permitir a saída dos civis. Rebeldes negaram a acusação.

+ Moradores de reduto sírio controlado por rebeldes dizem que estão ‘esperando sua vez de morrer’

Ghouta Oriental estava aparentemente calma após a entrada em vigor da trégua às 9h da manhã (horário local), segundo o Observatório e moradores, apesar de a televisão estatal ter afirmado que insurgentes tinham atacado a rota de retirada.

A região, onde vivem cerca de 400.000 pessoas, segundo a ONU, é o principal alvo de Assad, cujas forças já recuperaram diversas áreas com o apoio militar da Rússia e do Irã. /Reuters