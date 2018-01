ONU diz que conseguiu atingir meta de ajuda no Afeganistão O Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas informou hoje ter atingido a meta de entrega de ajuda humanitária no Afeganistão para o mês de novembro, mas alertou que muito ainda deve ser feito no país. "Entregar comida no Afeganistão é sem dúvida um dos maiores desafios já enfrentados pelo Programa Mundial de Alimentos em seus 40 anos de história", afirmou a porta-voz da agência, Christiane Berthiaume. Ela informou que o programa conseguiu distribuir 52.000 toneladas métricas de comida no Afeganistão em novembro - quantidade suficiente para alimentar 6 milhões de pessoas em um mês. Entretanto, algumas partes do país continuam representando um desafio para a agência, devido à dificuldade em atingi-las. Os problemas deverão aumentar agora com a chegada do inverno. Leia o especial