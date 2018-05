ONU diz que ex-presidente da Costa do Marfim pediu proteção

Atualizada às 16h05

O ex-líder Gbagbo nesta segunda, depois de ser detido e levado ao Golf Hotel

ABIDJÃ - A ONU confirmou nesta segunda-feira, 11, que o ex-presidente da Costa do Marfim, Laurent Gbagbo, e sua esposa Simone estão detidos no Golf Hotel de Abidjã, sede do governo de Alassane Ouattara, presidente reconhecido internacionalmente. Gbagbo foi preso na manhã desta segunda.

O subsecretário-geral da ONU para as operações de paz, Alain Leroy, disse que "Gbagbo e sua esposa foram detidos, estão em um apartamento do Golf Hotel e pediram que as forças da ONU no país (Onuci) forneçam proteção dentro desse apartamento".

Leroy, que se reuniu com membros do Conselho de Segurança para informar sobre os últimos eventos na Costa do Marfim, destacou em declarações à imprensa que Gbagbo se encontra igualmente sob a custódia das forças de Ouattara.

"Gbagbo não está em nossa custódia, mas zelamos por sua segurança respondendo a seu próprio pedido", explicou o subsecretário da ONU, que acrescentou que agora cabe ao presidente Ouattara "decidir o que vai fazer" com seu antecessor. O subsecretário detalhou que "os mesmos policiais da ONU que protegiam até agora o presidente Ouattara estão a cargo da segurança do ex-presidente Gbagbo dentro desse hotel".

Leroy evitou dar detalhes dos planos de Ouattara em relação ao futuro de Gbagbo, mas indicou que o governante eleito pode querer levá-lo perante a Justiça e tirá-lo de Abidjã. "Se precisarem de nossa assistência, nós a daremos", disse o subsecretário, destacando que Gbagbo se rendeu "às forças do presidente Ouattara", e não às da Onuci nem às da operação militar francesa Licorne.

Medo

De acordo com a AP, os moradores de Abidjã, capital comercial da Costa do Marfim, evitam comemorar a detenção de Gbagbo em público. Os opositores do ex-líder, segundo a AP, ainda têm medo de combatentes armados que se espalharam pelas ruas da cidade. Tiros esporádicos foram ouvidos em diferentes locais de Abidjã na noite desta segunda-feira (horário local, tarde em Brasília).

Obama

Nesta segunda, o porta-voz do presidente americano, Barack Obama, Jay Carney, elogiou a detenção do ex-presidente marfinense. Segundo Carney, para os Estados Unidos Gbagbo não é mais o líder legítimo da Costa do Marfim. O porta-voz ressaltou ainda que Washington esteve envolvido nos esforços internacionais para retirar Gbagbo do poder.

