ONU diz que impasse na Coréia pode levar à guerra O impasse entre os EUA e a Coréia do Norte em torno das pretensões nucleares da nação asiática tem potencial para levar a uma guerra, disse nesta quinta-feira um enviado da ONU a Pyongyang. "Acho que é uma guerra desnecessária. É impensável em suas conseqüências, e ainda é inteiramente possível (evitá-la)", disse o enviado Maurice Strong aos jornalistas em Londres, após uma visita à Península Coreana. Strong, um assessor especial do secretário-geral da ONU, Kofi Annan, disse acreditar que a Coréia do Norte esteja "preparada para ir à guerra se eles acharem que a segurança e a integridade de seu país estão realmente ameaçadas, e eles acham". Strong disse esperar que uma reunião do Conselho de Segurança (CS) das Nações Nações Unidas sobre a crise nuclear na Coréia do Norte na próxima semana possa resultar num debate "muito vigoroso e possivelmente decisivo". O CS se reunirá na próxima quarta-feira, um dia antes de se esgotar o prazo para a Coréia do Norte se retirar de um tratado sobre a não-proliferação de armas nucleares. Os EUA vêm pressionando os 15 países membros do CS para que adotem uma resolução condenando a Coréia do Norte por este país não cumprir suas obrigações internacionais de evitar a porpagação de armas nucleares. Mas a China, que mantém fortes vínculos com o governo de Pyongyang, recusou-se a discutir o tema. A Coréia do Norte anunciou em 12 de janeiro que pretende denunciar o Tratado de Não-Proliferação (TNP), e a agência da ONU para controle de armas nucleares, com sede em Viena, relatou a decisão de Pyongyang ao CS.