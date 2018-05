ONU diz que iniciativa contra mudança climática ganha força A ONU afirma que o apoio a novas iniciativas de longo prazo para o combate ao aquecimento global vêm ganhando força e um encontro sobre o clima que começa nesta segunda-feira em Viena pode ser "um teste crucial". Cerca de mil representantes de mais de cem países vão tomar parte das negociações entre 27 e 31 de agosto. Buscarão um consenso entre nações industrializadas que se comprometeram a um limite de emissões até 2012 no Protocolo de Kyoto e outras que não aderiram, lideradas pelos EUA e a China, os dois maiores poluidores da atmosfera. "O apoio está crescendo" para uma ação global, disse Yvo de Boer, principal diplomata da ONU na questão da mudança climática. "E Viena será crucial". "A próxima semana nos indicará se a comunidade política está disposta a ultrapassar os lugares-comuns bem intencionados e adotar negociações verdadeiras", declarou. "A luta contra a mudança climática precisa ser expandida", disse o ministro do Meio Ambiente austríaco, Josef Proell, elogiando a disposição dos EUA em tomar parte de um acordo de longo prazo da ONU para reduzir as emissões de combustíveis fósseis. Os participantes do encontro vão tentar romper um impasse diplomático para permitir que os ministros do Meio Ambiente cheguem a um acordo em dezembro em Bali, na Indonésia, que permitiria o lançamento de negociações formais por dois anos para definir cortes nas emissões de gases causadores do efeito estufa. As chances de um acordo em Bali aumentaram após relatórios da ONU este ano terem culpado as atividades humanas, lideradas pelo consumo de combustíveis fósseis, pelas mudanças climáticas que podem trazer ainda mais graves ondas de calor, secas, erosão, degelo de geleiras e o aumento do nível dos oceanos. O presidente George W. Bush, que se opõe ao Protocolo de Kyoto, concordou com seus aliados industriais em junho sobre a necessidade de "cortes substanciais" nas emissões de gases-estufa. Ainda não está claro o que significa "substanciais" para Washington.