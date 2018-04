ONU diz que mais de 100 pessoas morreram na Tunísia

Segundo Pillay, seu escritório recebeu informações sobre mais de 100 mortes nas últimas cinco semanas "como resultado incêndios, suicídios de protesto e distúrbios em prisões no final de semana". Ela disse que vai pedir ao grupo de investigadores que volte com um projeto para combater os abusos no país.

O comunicado foi feito enquanto o governo suíço toma medidas para congelar os bens do ex-presidente tunisiano Zine El Abidine Ben Ali e de cerca de 40 pessoas de seu círculo mais próximo. As informações são da Associated Press.