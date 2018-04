ONU diz que violência se espalha pela Costa do Marfim A Organização das Nações Unidas (ONU) disse que a violência está se espalhando pela Costa do Marfim, em localidades distantes da capital, onde o impasse sobre a presidência do país permanece. O diretor local de direitos humanos da ONU, Simon Munzu, disse hoje que 23 mulheres foram estupradas na semana passada no oeste da Costa do Marfim, onde 16 mil pessoas se refugiaram. Outras 29 mil cruzaram a fronteira com a Libéria.