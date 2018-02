ONU diz que vítimas de ciclone em Mianmar não recebem ajuda

A Organização das Nações Unidas (ONU) afirmou nesta terça-feira, 13, que apenas uma pequena fração da ajuda internacional enviada à Mianmar está chegando às vítimas do ciclone que devastou o país em 3 de maio. Fortes chuvas atingiram na terça-feira os sobreviventes, complicando ainda mais a distribuição de ajuda humanitária a cerca de 1,5 milhão de vítimas no delta do rio Irrawaddy, no sul de Mianmar. "Existe obviamente grande frustração com o fato de todo esse esforço de ajuda não ter sido acelerado" dez dias depois da passagem do ciclone Nargis, declarou Richard Horsey, porta-voz das operações humanitárias da ONU em Bangcoc, capital da vizinha Tailândia. A ajuda internacional continua chegando lentamente ao país, e é cada vez maior a pressão externa para que a junta militar birmanesa acelere a distribuição dos mantimentos aos necessitados. O recluso regime proíbe o acesso de estrangeiros ao interior do país. A tempestade devastou o delta do Rio Irrawaddy e deixou um saldo de pelo menos 62 mil mortos ou desaparecidos, de acordo com a contagem da junta militar birmanesa. A ONU especula que o número real de mortos provavelmente superaria a marca dos 100 mil. Mais de 2 milhões de pessoas perderam as casas e as plantações de arroz das quais obtinham sustento. O Programa Mundial de Alimentação, administrado pela ONU, informou que consegue enviar somente 20% da ajuda alimentar necessária por causa de gargalos, problemas logísticos e das restrições impostas pelo governo de Mianmar. "A ajuda não está chegando a pessoas o bastante nem transcorre na velocidade necessária", queixou-se Horsey à Associated Press. Grande parte dos sobreviventes está abrigada em monastérios budistas ou acampa ao relento, bebendo água contaminada por cadáveres e carcaças. Remédios e alimentos são escassos. A junta militar não tem emitido vistos de entrada para agentes humanitários estrangeiros e controla a distribuição da ajuda enviada. Ajuda a qualquer custo O alto representante para Política Externa e Segurança Comum da União Européia (UE), Javier Solana, defendeu nesta terça-feira, 13, usar "todos os meios" previstos na Carta das Nações Unidas para garantir a ajuda às vítimas do ciclone Nargis em Mianmar. Antes da reunião extraordinária dos responsáveis de ajuda humanitária dos governos da UE, Solana disse aos jornalistas que a situação em Mianmar é "de um pouco mais de cooperação, mas ainda muita recusa". "Neste momento, o objetivo mais importante é fazer com que a ajuda internacional entre no país. Há muita gente em Mianmar que está sofrendo", disse. "Certamente, temos que usar todos os meios para ajudar as pessoas. A Carta das Nações Unidas abre algumas vias para oferecer ajuda a um país que foi vítima de uma catástrofe como a sofrida por Mianmar, e se os líderes do país não permitirem o acesso rápido e bem organizado", disse. Solana fez estas declarações após ser perguntado pela proposta francesa de aprovar uma resolução no Conselho de Segurança da ONU que imponha a oferta de ajuda internacional, se a Junta Militar birmanesa continuar restringindo seu acesso. Solana disse que a reunião que acontece entre os representantes dos países-membros da UE em Bruxelas tem por objetivo analisar "a coordenação" e a posição a manter nos contatos com os países da região asiática.