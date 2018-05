ONU diz ter mantido imparcialidade durante a deposição de Gbagbo A ONU disse ontem que suas tropas na Costa do Marfim mantiveram a imparcialidade durante a deposição do ex-presidente Laurent Gbagbo, na segunda-feira. O chefe da missão de paz da organização no país, Alain Le Roy, rebateu as críticas da Rússia e da África do Sul de que as tropas da ONU teriam escolhido um lado do conflito.