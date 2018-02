ONU diz xenofobia na África do Sul deixou 100 mil desabrigados

O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur) afirmou nesta sexta-feira, 30, que 100 mil pessoas foram deslocadas e 56 morreram nos principais centros urbanos da África do Sul por causa dos ataques xenófobos cometidos por grupos criminosos. Veja também: África do Sul recusa criar campos de refugiados para imigrantes "A maioria de deslocados são imigrantes ilegais de Moçambique, Malauí e outros países africanos", alguns dos quais retornaram a seus países ou viajaram para uma terceira nação, assinalou o organismo da ONU. Entre os que foram deslocados pela violência que atinge a África do Sul há duas semanas, 42 mil pessoas - incluindo refugiados e solicitantes de asilo - estão abrigadas em algum recinto, onde além de refúgio buscaram segurança. Os refugiados que foram mais afetados provêm de Zimbábue, Somália e Etiópia, cujas casas e negócios foram saqueados e queimados, disse um porta-voz do Acnur. A África do Sul registrou até agora um total de 128 mil refugiados e solicitantes de asilo, precisou. O relator da ONU para casos de racismo, Doudou Diène, pediu ao governo sul-africano para refletir sobre "as causas profundas" desta violência, ordenar uma investigação completa e punir os responsáveis. Além disso, recomendou que inicie programas adequados para a integração de refugiados e imigrantes. "Que estes fatos ocorram em um país que conheceu os efeitos do racismo institucionalizado sob a forma do apartheid evidencia o caráter universal da discriminação racial e a necessidade de uma vigilância permanente", ressaltou Diène mediante um comunicado divulgado em Genebra.