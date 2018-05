ONU e Alemanha pedem diminuição de tensões entre Irã e Israel

BERLIM - O secretário-geral das Nações Unidas (ONU), António Guterres, pediu nesta quinta-feira, 10, a "suspensão imediatada aos atos hostis" e das ações de provocação para evitar novos conflitos no Oriente Médio, ao se referir à escalada das tensões entre Israel e Irã. Segundo Stephane Dujarric, porta-voz da organização, a ONU manteve contato com as forças armadas síria e israelense para "instar ambas as partes a exercerem a máxima moderação" e obedecerem ao cessar-fogo de 1974.

O porta-voz da ONU disse que Guterres demonstrou preocupação tanto com os mísseis que atingiram Israel, como com os que atingiram alvos iranianos na Síria. Ele ressaltou que o secretário-geral mantém contato com "várias pessoas em vários níveis" sobre os ataques que aconteceram nos dois países. A chanceler alemã, Angela Merkel, também se manifestou em favor da diminuição das tensões na região. Em comunicado, ela informou que telefonou para o presidente iraniano, Hassan Rohani, e pediu sua contribuição para a desescalada no conflito.

Merkel acrescentou que apoia a manutenção do acordo nuclear entre a república islâmica e as potências europeias, mas pediu que sejam realizadas negociações de maneira ampla, tratando também dos mísseis balísticos e da atuação iraniana na região, especialmente na Síria e Iêmen. / AP e REUTERS