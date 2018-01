ONU é contra observadores no Oriente Médio Sob a ameaça explícita de um veto norte-americano, os palestinos falharam hoje, pela terceira vez em menos de um ano, na tentativa de aprovar uma resolução no Conselho de Segurança da ONU condenando Israel e autorizando o envio de monitores ao Oriente Médio. O embaixador colombiano, Alfonso Valdiviezo, atual presidente do conselho, afirmou, depois de um encontro a portas fechadas entre os 15 membros do conselho (cinco permanentes e 10 temporários, como a Colômbia), que "não há espaço para um consenso. A dificuldade para se chegar a um senso comum reflete um conflito muito, muito complexo". Os Estados Unidos - principais aliados de Israel - deixaram claro que vetariam qualquer tentativa dos palestinos de aprovar a resolução. Grã-Bretanha e Noruega sugeriram a emissão de um comunicado apelado para que ambos os lados do conflito adotem medidas conjuntas para restaurar a calma. O representante palestino na ONU, Nasser al-Kidwa, afirmou que a tática palestina agora consistirá em pressionar os participantes da futura conferência das Nações Unidas sobre racismo, que será realizada na próxima semana na África do Sul, para que apoiem uma intervenção internacional nas terras ocupadas. Antes da reunião do Conselho de Segurança, a China (um dos cinco membros permanentes do Conselho) havia anunciado seu apoio ao envio de uma missão de observadores internacionais ao Oriente Médio. O anúncio foi feito hoje durante uma visita do presidente da Autoridade Palestina, Yasser Arafat, a Pequim. "O povo chinês será sempre amigo dos países árabes e, em particular, do povo palestino, o qual apoiamos em sua luta para recuperar os legítimos direitos nacionais", afirmou o presidente Jiang Zemin depois de ter recebido Arafat.