ONU e fundação da Índia querem combater o infanticídio O Fundo para a População da ONU (UNPFA) e a fundação indiana "Art of Living" organizarão uma manifestação no norte da Índia para conscientizar sobre o problema dos feticídios e assassinatos de meninas no país asiático, informou neste domingo a agência "PTI". A manifestação partirá no dia 26 de março da localidade de Talwandi Sabo, no estado noroeste de Punjab, e terminará em 13 de abril em Anandpur Sahib, na mesma região, assinalou a representante da Fundação "Art of Living" Richa Chopra, citada pela "PTI". A manifestação, que terá a participação de voluntários e ativistas da organização, pretende "educar a população contra a ameaça dos feticídios de meninas", acrescentou. Está previsto que os participantes levem cartazes contra o assassinato das crianças e distribuam folhetos com informação nos mercados e zonas residenciais dos distritos que atravessarem. Entre os participantes da manifestação haverá "gurus" da Fundação e líderes de outros grupos espirituais. Segundo o Unicef, o feticídio e os assassinatos causam a cada ano na Índia o "desaparecimento" de dois milhões e meio de meninas, sobretudo nas áreas do norte do país. O Governo de Nova Délhi anunciou na semana passada que porá berços em todos os distritos para que os pais possam abandonar no local suas recém-nascidas se não quiserem criá-las. Na Índia, o filho homem perpetua a linhagem, herda a propriedade e cuida de seus pais na velhice, enquanto se conserva o costume de pagar um substancioso dote à família do namorado no momento de pactuar o casamento, o que faz com que muitos pais considerem o infanticídio uma melhor opção.