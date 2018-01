ONU e Irã querem resolver questão nuclear pela via diplomática O representante russo para o Conselho Segurança da ONU e o principal negociador nuclear do governo iraniano disseram, após uma reunião a portas fechadas em Moscou, que a questão nuclear iraniana deve ser resolvida pela via diplomática, dentro da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA). O Irã removeu os lacres da AIEA no dia 10 de janeiro, acabando com uma moratória de 15 meses, e anunciou que iria recomeçar os experimentos incluindo, como foi descrito, o enriquecimento de Urânio em pequena escala. A ação fez com que negociadores da Alemanha, Grã-Bretanha e França convocassem uma reunião de emergência no dia 2 de fevereiro. As conversas entre o funcionário iraniano Ali Larijani e o representante russo Igor Ivanov acontecem após o Irã ter ameaçado colocar força total em seu programa de enriquecimento de urânio caso o assunto fosse levado para o Conselho de Segurança. Em matéria publicada em seu site, a Agência de Notícias da República Islâmica - órgão de imprensa ligado ao governo iraniano - informou que Ivanov propôs novas negociações para um acordo de cooperação nuclear para fins pacíficos entre os dois países. Ao fim da reunião, o escritório de Ivanov publicou uma pequena nota dizendo que "os dois lados expressaram o desejo de resolver a questão pela via diplomática, a partir da estrutura da AIEA" Moscou propôs fazer o enriquecimento de urânio do Irã em seu território, e depois devolvê-lo para que o Irã use o material em seus reatores, um compromisso que poderia aliviar as tensões. As negociações continuam, e agora o Teerã incluiu a China no processo de enriquecimento. Mas um grupo de cientistas falaram que o enriquecimento de urânio do Irã feito na Rússia, ou em qualquer outro lugar, não impede que depois o material possa ser usado por Teerã para construir armas nucleares.