ONU e Iraque fecham acordo para negociações O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Kofi Annan, e o ministro de Relações Exteriores do Iraque, Naji Sabri, encerraram, nesta sexta-feira, uma série de três dias de reuniões com um acordo para que seja realizada uma nova rodada de negociações. A ONU continua com esperanças de que o diálogo leve ao retorno dos inspetores de armas da organização ao Iraque. Levar os inspetores de armas de volta ao Iraque após mais de três anos é uma exigência crucial do Conselho de Segurança da ONU, em especial dos Estados Unidos, que acusa o governo local de tentar desenvolver novamente seu banido programa de armas e apoiar o terrorismo internacional. O presidente dos EUA, George W. Bush, afirmou em declarações recentes que seu governo quer ver o líder iraquiano, Saddam Hussein, deposto do poder. Sabri qualificou as conversações como "úteis" e disse que haverá uma nova rodada de negociações, apesar de as datas ainda não estarem definidas. Annan deve pronunciar-se ao Conselho de Segurança na noite desta sexta para comentar o resultado dos encontros com o chanceler iraquiano.