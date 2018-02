ONU e Iraque não chegam a acordo sobre inspetores Depois de dois dias de reuniões em Viena, as Nações Unidas falharam em persuadir o Iraque a permitir o retorno dos inspetores de armas a Bagdá. Entretanto, diplomatas concordaram em manter as conversações e marcaram uma nova rodada para os próximos meses. O secretário-geral da ONU, Kofi Annan, que participou pessoalmente das conversações, disse que os iraquianos precisam consultar seus superiores em Bagdá antes de tomar uma decisão. De acordo com ele, a nova rodada de negociações, que acontecerá na Europa, ainda não tem data certa para ocorrer. "Houve algum progresso, mas, obviamente, não o bastante", disse Annan, que conversou a portas fechadas com o chanceler iraquiano, Najir Sabri, antes do anúncio. Mais cedo, diplomatas haviam expressado seu temor sobre estender as conversações indefinidamente, afirmando que o Iraque poderia estar querendo ganhar tempo.