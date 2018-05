ONU e Líbia chegam a acordo sobre ajuda humanitária em Misrata

TRÍPOLI - O governo do ditador líbio Muamar Kadafi prometeu para a Organização das Nações Unidas (ONU) acesso à cidade sitiada de Misrata, afirmou nesta segunda-feira, 18, um funcionário da entidade, enquanto tropas líbias continuavam a atacar a cidade com bombas e foguetes. As autoridades líbias, porém, não garantiram a interrupção das hostilidades durante a missão da organização.

As informações foram passadas pela subsecretária para assuntos humanitários da ONU, Valerie Amos, que se reuniu no domingo com o primeiro-ministro líbio na capital Trípoli. a funcionária disse que vai tentar enviar um grupo de funcionários o mais rápido possível para o país e que está "profundamente preocupada" com a segurança dos civis.

O governo líbio nega o uso de armas pesadas em Misrata, cidade controlada pelos rebeldes no oeste do país. Mas Rida al-Montasser, ativista de Misrata, disse que as forças de Kadafi continuavam a disparar foguetes e bombas. Moradores e funcionários de hospitais disseram que houve um forte ataque no final de semana e que 17 pessoas morreram. Segundo a ONU, crianças e idosos estão entre os atingidos nos últimos dias.

O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, pediu às forças líbias que interrompam os ataques. "Considerando a magnitude da crise e na medida em que os confrontos se mantêm, é absolutamente necessário que as autoridades líbias parem de atacar, de matar pessoas", disse ele. Ban afirmou que as necessidades básicas de dezenas de milhares de pessoas na Líbia não têm sido atendidas.

A ONU já estabeleceu uma operação de ajuda em Benghazi, cidade do leste do país controlada pelos rebeldes. Como parte do acordo de domingo com o governo de Kadafi, a organização vai poder estabelecer sua presença também em Trípoli, revelou Amos em Benghazi. As informações são da Associated Press.