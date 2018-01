ONU e papa condenam atentado em Madri A ONU classifica os atos de terrorismo na Espanha de "insensatos" e "monstruosos". O secretário-geral das Nações Unidos, Kofi Annan, emitiu um comunicado pelo qual pede que os autores dos atentados sejam levados à Justiça. "A morte de civis não é justificada, seja qual for o motivo", afirmou. No Vaticano, o papa João Paulo II chamou de "execráveis" os ataques. Em um telegrama enviado ao cardeal de Madri, Antonio María Rouco Varela, o papa disse que "reitera sua firme e absoluta reprovação de tais atos injustificáveis que ofendem Deus e violam o direito fundamental à vida". Já o alto comissário da ONU para Direitos Humanos, Bertrand Ramcharam, aponta que os "monstruosos ataques terroristas" não devem afetar o respeito pelo direito internacional e pelo respeito à vida. "A melhor maneira de responder a esses ataque é levar os autores à Justiça dentro dos parâmetros dos direitos humanos", afirmou. Leia mais Já são 186 os mortos em Madri. Número pode crescer Jornal espanhol compara atentados de hoje a 11 de setembro Partidos espanhóis encerram campanha política Governo da Espanha monta central de informações Ministro acusa ETA por atentados que mataram 173 em Madri Contagem de mortos já chega a 172 em Madri Número de mortos nos atentados em Madri chega a 131 Atentados matam pelo menos 62 nos trens de Madri Explosões no trem de Madri deixam pelo menos 5 feridos