ONU e Taleban encerram disputa sobre alimento A Organização das Nações Unidas (ONU) e os membros do governante Taleban, no Afganistão, solucionaram neste domingo uma disputa relacionada ao principal projeto de alimentação da ONU no país, possibilitando a reabertura de 130 padarias. A informação foi divulgada por funcionários das Nações Unidas e da milícia islâmica. As padarias foram fechadas ontem porque o Taleban não havia cumprido o prazo de 15 de junho, fixado pelo Programa Mundial de Alimentação da ONU, para a contratação de mulheres que realizassem uma importante pesquisa sobre alimentação. Tanto o Taleban quanto os funcionários do programa de alimentação confirmaram que as Nações Unidas aceitaram a principal demanda taleban - utilizar para a pesquisa as mulheres que atualmente trabalham no Ministério da Saúde.