ONU e UE discutem Somália com africanos, árabes e islâmicos O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, e o chefe da diplomacia da União Européia, Javier Solana, realizaram nesta quarta-feira, 28, em Riad uma minicúpula sobre a Somália com líderes árabes, africanos e islâmicos, disseram fontes européias. A reunião foi convocada pelo ministro de Relações Exteriores da Arábia Saudita, príncipe Saud al-Faisal, antes da abertura da Cúpula da Liga Árabe, que também deverá discutir a crise na Somália, entre outras questões. O secretário-geral da Liga Árabe, Amre Moussa, o da Organização da Conferência Islâmica (OCI), Ekmeleddin Ihsanoglu, e o presidente da Comissão da União Africana (UA), Alpha Konaré, participaram do encontro. A Somália é um dos 22 membros da Liga Árabe e está entre os 57 integrantes da OCI. Segundo fontes da Liga Árabe, os chefes de Estado árabes apoiarão durante sua conferência em Riad a decisão da UA de enviar forças para a manutenção da paz na Somália e pedirão que a organização aumente seu contingente em Darfur, no Sudão.