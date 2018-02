ONU elege 5 membros rotativos do Conselho de Segurança Arábia Saudita e Chade foram eleitos com facilidade para mandatos de dois anos no Conselho de Segurança (CS) da Organização das Nações Unidas (ONU), apesar das críticas de grupos de defesa dos direitos humanos. As outras três cadeiras rotativas em jogo serão ocupadas por Chile, Nigéria e Lituânia a partir de 1º de janeiro de 2014.