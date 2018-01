ONU: Em dois meses, 6 mil civis morreram no Iraque Quase seis mil civis iraquianos foram assassinatos no Iraque entre maio e junho, um crescimento no número de vítimas que reflete a ascensão da violência sectária no país, afirma um relatório das Nações Unidas (ONU). Só nesta terça-feira, 57 iraquianos morreram depois que um carro-bomba explodiu próximo a um grupo de operários na cidade de Kufa. O documento da Missão de Assistência da ONU no Iraque descreve em detalhes o número de mortos, cifra gerada pela instabilidade e insegurança desencadeada por séries de crimes como assassinatos, tortura, estupros e intimidação. Centenas de professores, juízes, líderes religiosos e médicos foram alvos de ações criminosas e outras centenas de pessoas deixaram suas casas em bairros mistos para outras partes do país ou para o exterior, informa o relatório. Evidências apontam que militantes também começaram a considerar homossexuais como alvos ou a exigir que suas famílias os matem, prossegue o documento. "Enquanto reconhecemos os recentes esforços positivos feitos pelo governo (iraquiano) para promover a reconciliação nacional, o relatório aciona o alarme para o crescimento do número de mortes entre os civis durante ataques indiscriminados de terroristas ou insurgentes", diz uma nota da ONU que acompanha o relatório. Segundo o documento, 2.669 civis foram mortos em maio e 3.149 em junho. Os números reúnem duas contagens: a do Ministério da Saúde, que registra mortes em hospitais do país; e do Istituto Médico Legal de Bagdá, que contabiliza os corpos não identificados. Não foi determinado se o número de mortos do IML inclui apenas as vítimas de violência. Crescimento mensal O documento registra um crescimento mensal no número de civis mortos, de 710 em janeiro para 1.129 em abril. Nos primeiros seis meses do ano, 14.338 pessoas foram mortas. A ONU também detalha o aumento no número de seqüestros, particularmente de grandes grupos de pessoas. No dia 17 de maio, por exemplo, o relatório afirma que 15 atletas de Tae-Kwon-Do foram seqüestrados na região oeste de Bagdá. As mulheres iraquianas também denunciaram que houve um retrocesso em seus direitos por parte de grupos extremistas muçulmanos, tanto xiitas como sunitas. Durante o regime majoritariamente secular de Saddam Hussein as mulheres enfrentavam poucas restrições sociais, e agora afirmam que estão proibidas de ir ao mercado sozinhas, usar calças ou dirigir automóveis. O relatório também alega que o governo ainda não investigou de maneira satisfatória as muitas denúncias de tortura e outros tipos de tratamento inumano em prisões e centros de detenção. Os números apresentados pelo documento da ONU foram bem maiores que outras estimativas, mas a própria ONU afirma que muitas outras mortes não foram reportadas. De acordo com a contagem da agência Associated Press, baseada em seu noticiário diário, pelo menos 1.511 civis foram mortos e 2.218 ficaram feridos entre maio e junho. Entre janeiro e junho de 2006, pelo menos 4.191 civis morreram e 5.117 ficaram feridos. Atentado Reforçando os números divulgados pelo relatório da ONU, nesta terça-feira um atentado terrorista na cidade de Kufa deixou pelo menos 57 mortos. Segundo contagem do jornal britânico The Guardian, o total de mortos chegou a 59. Um suicida reuniu um grupo de operários em torno de sua caminhonete, supostamente oferecendo levá-los a algum lugar, e depois detonou a carga explosiva. Testemunhas disseram que, após a explosão, vários cidadãos que estavam na área jogaram pedras contra os policiais que chegaram no lugar da explosão. Os oficiais reagiram atirando para o alto a fim de dispersar a multidão. A cidade de Kufa é reduto do líder das milícias do Exército Mehdi, o radical xiita Moqtada al-Sadr. A explosão aconteceu a cerca de 200 metros da mesquita de Muslim Ibn Akil, uma das mais antigas da cidade. O governador da cidade xiita de Najaf, ao sul de Bagdá, Asaad Abu Kalal, em uma entrevista ao canal de televisão iraquiano Eufrates, responsabilizou os "criminosos ´baathistas´ (do ex-partido governante Baath) e os terroristas procedentes da região de Mahmudiya" pelo ataque desta terça. Massacres Este foi o terceiro massacre em três dias no Iraque. O primeiro aconteceu no domingo, quando a explosão de um carro-bomba dirigido por um suicida próximo a uma mesquita na localidade de Tuz Khurmatu, a 170 quilômetros ao nordeste de Bagdá, deixou pelo menos 29 mortos. Outras 27 pessoas ficaram feridas, segundo fontes policiais. Em Bagdá, vários insurgentes, com metralhadoras e artefatos explosivos, atacaram um mercado situado no "triângulo da morte", ao sul da capital iraquiana, e deixaram 40 feridos Com estes três atentados, a violência sectária volta ao país apesar do plano de segurança lançado no mês passado e da iniciativa de reconciliação nacional apresentada ao Parlamento pelo primeiro-ministro iraquiano, Nouri al-Maliki. O plano de Maliki tinha como objetivo incluir os grupos de insurgentes árabes sunitas no processo político e colocar fim à violência no país, mas, até o momento, não houve resultados práticos.