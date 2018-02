ONU entrega relatório sobre ataque dos EUA a casamento As Nações Unidas entregaram ao novo governo afegão e a representantes dos EUA um relatório sobre a conclusão da investigação sobre a morte de 48 civis durante um bombardeio americano no Afeganistão, informou o porta-voz da ONU em Cabul. A ONU, acrescentou o porta-voz, não planeja publicar o informe, mas o governo afegão poderia decidir fazê-lo. Nesta segunda-feira, o Times, de Londres, havia antecipado um trecho do relatório, no qual se afirmava que os EUA eliminaram do local atingido pelas bombas os elementos que poderiam demonstrar sua responsabilidade na tragédia, ocorrida em 30 de junho. Os EUA sustentam terem atacado o lugar, em que se celebrava um casamento, devido a disparos de fogo inimigo, embora no informe da ONU se afirme que não se encontraram armas nem se confirmaram esses disparos. Nesta terça, o porta-voz dos EUA na base de Bagram desmentiu que houvesse existido por parte de seu país a intenção de ocultar os fatos.