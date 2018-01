ONU envia agentes para preparar retorno ao Iraque Dois agentes de segurança da ONU chegaram nesta sexta-feira ao Iraque para estudar a possibilidade do retorno de funcionários internacionais da organização ao país, meses depois de uma série de atentados ter levado o secretário-geral Kofi Annan a retirar equipes do Iraque. Os dois especialistas - um assessor militar e um coordenador de segurança - se reuniram com representantes da Autoridade Provisória montada pelos Estados Unidos e inspecionaram edifícios que podem vir a abrigar a delegação das Nações Unidas, disse o porta-voz Stephane Dujarric.