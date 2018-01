ONU envia ajuda ao norte do Afeganistão Várias navios começaram a ser carregados hoje com milhares de sacos de farinha de trigo no porto usbeque de Termez como parte dos esforços das Nações Unidas para enviar uma grande quantidade de ajuda humanitária a centenas de milhares de pessoas necessitadas na região norte do Afeganistão. O transporte será feito pelo rio Daraya. Se este primeiro carregamento tiver êxito, a ONU planeja enviar mensalmente através do Usbequistão cerca de 16.000 toneladas de comida a civis afegãos - cada tonelada pode alimentar 60 pessoas por mês. "O Programa Mundial de Alimentos (WFP, em inglês) está se preparando para um grande esforço humanitário", afirmou Michael Huggins, da WFP. "Há uma necessidade urgente de comida no Afeganistão". Oficiais da ONU afirmaram hoje estar preparados para enviar os navios com alimentos assim que estiver claro que as estradas e os depósitos no norte do Afeganistão estão seguros. Como não houve resposta do pessoal da ONU na região consultada sobre a segurança, as embarcações não deverão deixar Termez antes de quarta-feira. A Unicef (fundo da ONU para a infância) também planeja enviar leite, biscoitos com alto valor energético, roupas de inverno e materiais de escola nas mesmas embarcações. O carregamento de hoje em Termez foi acompanhado por soldados usbeques que portavam rifles. Alguns militares observavam o lado afegão da fronteira com binóculos, mas ninguém foi visto na área. Leia o especial