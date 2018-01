ONU envia helicóptero a inspetores em Bagdá Um primeiro helicóptero será entregue domingo aos inspetores da ONU no Iraque, anunciou hoje o seu porta-voz em Bagdá. O aparelho será transportado para o Iraque num avião da ONU proveniente de Larnaca (Chipre), onde a missão de inspeção de armamentos tem a sua base de retaguarda, informou o porta-voz Hiro Ueki. "O primeiro helicóptero chegará amanhã num vôo regular das Nações Unidas e será baseado no aeroporto Rachid, próximo do centro da capital iraquiana", informou o funcionário. É o primeiro helicóptero que deverá ajudar os inspetores na sua missão de verificar o arsenal iraquiano.