ONU envia segunda equipe de inspetores para avaliar arsenal químico da Síria

(Uma emissora Síria veiculou hoje imagens de um inspetor da Opaq em suposto local de armazenamento de armas químicas de Assad. Foto: EFE)

HAIA, HOLANDA - O diretor-geral da Organização para a Proibição de Armas Químicas (Opaq), Ahmet Uzumcu, afirmou nessa terça-feira, 8, que uma segunda equipe de inspetores está a caminho da Síria para ampliar a missão que deve eliminar as armas químicas do país.

Uzumcu não deixou claro quantos especialistas foram enviados para o país, mas de acordo com a agência AP, na segunda-feira o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, enviou uma carta ao Conselho de Segurança recomendando que pelo menos 100 membros da ONU e da Opaq componham as equipes de inspeção.

Em nota divulgada pela Opaq, Uzumcu classificou como um "início construtivo" a cooperação do regime de Bashar Assad com a organização desde que os primeiros inspetores chegaram ao país, na semana passada, apesar de considerar que a operação será um processo longo e difícil.

O chefe da Opaq disse também que deve assinar em breve um acordo para que a ONU forneça a segurança e a logística que as equipes de inspeção precisam para eliminar o arsenal químico sírio - estimado em aproximadamente mil toneladas de agentes químicos.

Em Damasco, Walid al-Zoubi, do Partido Baath - o mesmo de Assad -, afirmou que as armas químicas viraram um fardo pesado para o Estado, não são mais um estoque estratégico de defesa e que o país está pronto para eliminá-los. "Nossa reserva estratégica defensiva é muito mais forte do que as armas químicas. Por esta razão, a Síria agora tem que se livrar desse inventário de substâncias químicas", disse al-Zoubi. /AP