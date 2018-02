ONU envia seu principal oficial militar para Síria

Em razão dos crescentes perigos na Síria, países europeus do Conselho propuseram conceder aos desarmados observadores mais um mandato de 30 dias para que os trabalhos sejam concluídos. O Conselho de Segurança deve votar a proposta na sexta-feira, disseram diplomatas.

O general Gaye, chefe do conselho militar da ONU, já foi enviado anteriormente para Damasco, informou o Jan Eliasson, vice-secretário-geral da organização. Ele disse também que o chefe de missão de paz da ONU, Hervé Ladsous, também seguirá para a Síria nos próximos dias.

O mandato da Missão de Supervisão da ONU na Síria (UNSMIS), composta por cerca de 300 observadores militares e 100 civis, se encerra na sexta-feira. O major-general norueguês Robert Mood, chefe dos observadores, deve deixar o país no mesmo dia.

Se o Conselho de Segurança não chegar a um acordo sobre a extensão do mandato, a missão terá de ser rapidamente encerrada, informaram funcionários da ONU. Gaye, que é senegalês, vai supervisionar o encerramento, caso não haja acordo, ou assumir temporariamente a liderança da operação.

Os observadores foram enviados para monitorar o cessar-fogo, que deveria ter começado em abril. O grupo suspendeu suas operações em 16 de junho por causa da violência.

Eliasson declarou que a situação na Síria é "dramática e perigosa" e que a liderança da ONU está atuando enquanto espera a decisão do Conselho de Segurança. "Se pudermos ter um papel significativo com a UNSMIS e sua possível continuação, faremos isso. Mas obviamente observaremos a situação da segurança com extremo cuidado. Nós já tivemos experiências traumáticas na ONU", disse ele. As informações são da Dow Jones.