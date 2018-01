ONU enviará comissão para tentar a paz no Oriente Médio O secretário geral das Organização das Nações Unidas (ONU), Kofi Annan, informou nesta quinta-feira (13) que enviará três representantes para Israel, Síria, Líbano e aos territórios palestinos para tentar acalmar a situação que se agravou nas últimas horas com os ataques israelenses. A comissão da ONU será formada pelos especialistas em assuntos políticos, Vijay Nambiar, Alvaro de Soto e Terje Roed Larsen. "A intenção de Annan é enviar esses representantes para acabar com a crise que afetou a região. Vamos tentar acabar com o conflito", explicou a ONU em comunicado. Já a União Européia (UE) divulgou uma nota nesta quinta expressando sua preocupação com "o uso desproporcional da força utilizada por Israel para atacar o Líbano e disse que o bloqueio aéreo e naval imposto ao território libanês não tem justificativa". Os membros da UE ainda lamentaram a perda de vidas e a destruição da infra-estrutura libanesa que estão causando as ações israelenses de resposta aos ataques da milícia libanesa do Hezbollah ao seu território.