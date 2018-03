ONU enviará missão de direitos humanos à Palestina A Comissão de Direitos Humanos da ONU decidiu enviar uma missão aos territórios ocupados da Palestina para investigar as violações aos direitos humanos promovidas pelo exército de Israel. Esta é a primeira sessão da Comissão de Direitos Humanos da ONU que não conta com a participação do governo dos Estados Unidos, que no ano passado foi excluído do grupo. Para que a missão fosse autorizada a ir ao Oriente Médio, a Comissão foi obrigada a realizar uma votação com seus 53 membros. O resultado da votação foi 44 países a favor do envio da missão e sete abstenções. Apenas dois países votaram contra o envio da missão: Guatemala e Canadá, ambos aliados incondicionais dos Estados Unidos. Tanto o Brasil como a Argentina votaram a favor do envio da missão de investigação, que será liderada pela Alta Comissária de Direitos Humanos da ONU, Mary Robinson. A missão deverá viajar para os territórios ocupados nos próximos dias, e apresentar um relatório em menos de um mês. Resta saber, porém, se o governo de Israel irá permitir que os funcionários da ONU cumpram o mandato aprovado nesta pela comunidade internacional.