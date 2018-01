ONU enviará mediador para garantir que acordo de paz na Colômbia não fracasse

GENEBRA - O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, lamentou o resultado da votação na Colômbia sobre o acordo de paz entre o governo e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). Mas pediu que o presidente Juan Manuel Santos e a guerrilha sigam adiante com o processo, e anunciou que enviará um mediador para facilitar as negociações entre ambas as partes.

Os colombianos reprovaram no domingo o acordo de paz por 50,24% dos votos (6.400.516) contra 49,75% (6.338.473), que optaram pelo "sim".

"Na semana passada na Colômbia, estive na assinatura do acordo de paz. Vi o resultado da votação. Tínhamos torcido por um outro resultado", lamentou Ban. Segundo ele, porém, as declarações do governo e das Farc de manter o pacto são "encorajadoras". "Eles estão comprometidos", disse Ban.

Na esperança de garantir que o processo não fracasse, Ban Ki-moon anunciou que está enviando um de seus representantes para continuar as consultas com o governo colombiano e as Farc, em Havana. "Em Cartagena, vi o desenho do povo pela paz e espero que ela seja uma paz duradoura", completou.