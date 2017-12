ONU espera enviar 3,5 mil homens ao Líbano em duas semanas A ONU espera poder enviar em duas semanas 3,5 mil soldados bem equipados para o sul do Líbano como parte da vanguarda da força de paz que irá facilitar o envio de tropas libanesas e a retirada do Exército israelense da região. Mas, segundo o assistente do secretariado geral da organização para forças de paz, Hedi Annabi, a retirada israelense e o envio de tropas libanesas pode começar ainda mais cedo, com o apoio dos 2 mil homens da atual força da paz que já se encontra no sul do Líbano. Para ele, isso só será possível, no entanto, se a "houver vontade política".