ONU espera que Conselho de Direitos Humanos melhore proteção contra abusos A Organização das Nações Unidas (ONU) manifestou nesta segunda-feira a esperança de que seu recém-criado Conselho de Direitos Humanos seja mais efetivo do que o órgão que o antecedeu e melhore a proteção contra os abusos cometidos ao redor do mundo. O Conselho de Direitos Humanos da ONU deve evitar que sua atmosfera seja contaminada pela politização que tomou conta da hoje extinta Comissão de Direitos Humanos, declarou o secretário-geral da ONU, Kofi Annan, no discurso inaugural da primeira sessão do conselho, realizada nesta segunda-feira em Genebra. "Esse conselho representa uma nova chance para as Nações Unidas e para a humanidade", avaliou Annan. "Eu imploro a vocês para que não deixem que essa oportunidade se perca", prosseguiu ele. A primeira reunião do conselho composto por 47 países terminará em 30 de junho. No decorrer das sessões, os participantes estabelecerão seus procedimentos operacionais, entre eles como analisar a situação do respeito aos direitos humanos em todos os 191 Estados membros da ONU.