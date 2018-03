ONU está pronta para atender 1 milhão de refugiados O Alto Comissário das Nações Unidas para refugiados afirmou que a organização está preparada para atender a um milhão de refugiados que podem sair do Afeganistão em direção aos territórios iraniano e paquistanês. Apesar das fronteiras do país estarem fechadas, os assessores da ONU reconhecem que muitos afegãos têm cruzado a fronteira diariamente diante da falta de controle entre os países. Segundo a ONU, os ataques dos Estados Unidos a Cabul deverão fazer com que o fluxo seja ainda maior de pessoas cruzando a fronteira do Afeganistão com Irã e Pasquitão nos próximos dias.