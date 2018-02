ONU estende mandato das forças no Afeganistão O Conselho de Segurança da ONU votou por unanimidade em prolongar o mandato das forças de segurança lideradas pela Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) no Afeganistão pela última vez antes de entregar a responsabilidade total pela proteção do país para as forças afegãs. A transferência completa deve ocorrer no final de 2014.