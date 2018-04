ONU estende missão de paz no Haiti por mais um ano

Com isso, a missão de paz da ONU no Haiti, que é comandada pelo Brasil, passará a contar com 6.270 soldados e 2.601 policiais. A redução de contingente foi recomendada pelo secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon.

A resolução do CS da ONU enfatiza que o estabelecimento de uma força policial haitiana é uma prioridade para o próximo ano.

A Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti (Minustah) chegou ao país em 2004, depois da deposição do presidente democraticamente eleito Jean-Bertrand Aristide. As informações são da Associated Press.