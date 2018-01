ONU estende por seis meses força de paz no Afeganistão O Conselho de Segurança da ONU aprovou hoje por unanimidade uma medida apresentada pelos Estados Unidos que determina a prorrogação por mais seis meses da presença das forças internacionais no Afeganistão, mas rechaçou pedidos do governo afegão para que a chamada Força Internacional de Assistência e Segurança atuasse além da capital. Segundo a medida, a prorrogação começa a valer a partir de 20 junho, quando a liderança da força passará da Grã-Bretanha para a Turquia. O pedido de ampliação da força feito por Cabul recebeu o apoio do secretário-geral da ONU, Kofi Annan, mas nenhum dos 15 países do Conselho se ofereceu para enviar mais soldados ao Afeganistão.