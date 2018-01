ONU estende programa de exportação para o Iraque O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) votou pela renovação do programa humanitário "petróleo por alimento" para o Iraque e pela revisão das sanções econômicas - cada vez mais impopulares - contra o governo de Bagdá ao longo dos próximos seis meses. De acordo com a resolução aprovada por unanimidade pelo Conselho de Segurança, o programa "petróleo por alimento" foi prorrogado por um novo período de 6 meses, e seus membros concordaram em reformar as sanções impostas contra o Iraque depois da Guerra do Golfo. A resolução foi aprovada um dia antes do vencimento do atual período de seis meses do programa.