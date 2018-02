ONU estima 1,5 mi de pessoas afetadas por ciclone em Mianmar A Organização das Nações Unidas (ONU) estima que ao menos 1,5 milhão de pessoas em Mianmar foram "severamente afetadas" pelo ciclone Nargis, disse o diretor de assuntos humanitários da entidade, John Holmes, nesta quinta-feira. Holmes disse a jornalistas, na sede da ONU, estar "desapontado" com a falta de progresso que está sendo feito para que o auxílio da entidade entre no país. O secretário-geral da organização, Ban Ki-moon, conversa diretamente com o general chefe da junta militar que governa Mianmar, Than Shwe, para persuadi-lo a remover obstáculos, acrescentou Holmes. (Reportagem de Louis Charbonneau)